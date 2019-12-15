ظريف يبحث في قطر العلاقات الثنائية

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الدوحة، لإجراء مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجیة الإيرانية في بيان لها اليوم: "الوزير محمد جواد ظريف يلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش منتدى الدوحة ويبحثان العلاقات الثنائية وسبل التعاون وآخر التطورات في المنطقة".

وأضاف البيان أن ظريف التقى رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، وبحث الجانبان التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية.

وفي اللقاء الذي جرى على هامش منتدى الدوحة 2019، تباحث الجانبان حول العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وكذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وسائل إعلام إيرانية.