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شاهد: الاحتلال يثير الجدل بفيديو من داخل دولة عربية

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 12:53 - 15 ديسمبر 2019
شاهد: الاحتلال يثير الجدل بفيديو من داخل دولة عربية شاهد: الاحتلال يثير الجدل بفيديو من داخل دولة عربية
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نشر حساب على "تويتر" يحمل اسم ”إسرائيل بالعربية“، مقطعًا مصورًا زاعمًا أنه من داخل الكويت وبالقرب من أبراجها الشهيرة، وذلك خلال زيارة شخص إسرائيلي.

وادعى الحساب الإسرائيلي الموثّق أن ”الزائر الإسرائيلي قام بتوثيق هذا المقطع ونشره عند زيارته للكويت، مصطحبًا معه عددًا من الأدوات الدينية اللازمة للصلاة“، إذ بدا الفيديو مصوَّرًا من موقع قريب ومقابل لأبراج الكويت.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الموضوع للتأكد من حقيقة الفيديو بعد أن تم تداوله من قبل عدة حسابات إخبارية في الكويت، وترجيح البعض بأن الإسرائيلي ”قد يكون دخل البلاد بجواز سفر أجنبي“.

ونقلت صحيفة ”الراي“ عن مصادر دبلوماسية، أنه ”في حال أثبتت التحقيقات صحة الفيديو المصوَر فإن صاحبه يكون دخل البلاد بجواز سفر غربي وليس إسرائيليًّا“، مؤكدةً أن ”موقف الكويت ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية“.

وتعتبر دولةالكويت من الدول المقاطعة لإسرائيل رسميًّا وشعبيًّا، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها.

وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة، وغيرها من العقوبات الرادعة الاخرى.

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