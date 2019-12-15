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شاهد: السيسي يبكي بسبب طفل

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 12:17 - 15 ديسمبر 2019
السيسي السيسي
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أشعل طفل مصري، حماس الحضور في منتدى شباب العالم بمصر، بعد شفائه من مرض السرطان ومعاناته لمدة قرابة 7 سنوات، حيث صعد إلى المنصة، كأصغر متحدث مصري في النسخة الثالثة للمنتدى.

وتسبب الطفل زين في بكاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط بكاء الكثير من الحاضرين، تعاطفًا مع حالته، وفرحًا بشفائه، ليطلب الرئيس المصري إبقاءه في مكانه على المسرح، طالبًا مصافحته.

وصعد الرئيس للطفل زين، وصافحه، مهنئًا إياه بالشفاء، في الوقت الذي طالبت فيه الإعلامية إيمان الحصري الحضور بدعم والدته رضوى موسى، التي تحضر المنتدى، لتقف باكية، وتبكي الحضور، بدموع الفرح والشكر لشفاء نجلها.

وكان الرئيس المصري قد افتتح مساء السبت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمشاركة قرابة 7 آلاف شاب من مختلف دول العالم، يمثلون قرابة 113 دولة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعض رؤساء دول العالم.

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