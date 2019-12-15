السلطات المصرية تُرجع عددًا من معتمري القطاع

أكد مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة عادل الصوالحة ، ان السلطات المصرية ارجعت فجر اليوم الأحد، 15/12/2019 ، عددًا معتمري قطاع غزة "الفوج الأول"، وهم في طريقهم إلى الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري

وقال الصوالحة "لم نعرف حتى اللحظة أعداد المرجعين أو هوياتهم أو سبب إرجاعهم حيث ننتظر عودتهم من الصالة المصرية خلال الساعات القادمة لمعرفة تلك التفاصيل".

وبين الصوالحة ان عملية الإرجاع تتم لحظة دخول الصالة المصرية لختم جواز السفر رغم أن المصريين يستلمون كشوفات بأسماء المعتمرين قبل وصولهم للجانب المصري، مناشداً السلطات المصرية لتسهيل خروج المعتمرين خاصة أنهم لا يمكثون في الأراضي المصرية بل يتم ترحيلهم من المعبر مباشرة للمطار الأمر الذي لا يشكل أي خطر أمني بجانب أنهم متوجهون لأداء عبادة دينية.

ويشار الى ان الفروج الاول من معتمري القطاع عددهم 674 معتمراً مقسمين على 3 طائرات، وصولوا معبر رفح الثانية عشرة ليلاً ، وخرجوا من صالة المغادرة بعد إتمام كافة الاجراءات ليصلوا الصالة المصرية في الثانية صباحاً".