تركيا تبدي استعدادها لاسرائيل بالتفاوض حول الغاز

أبدت أنقرة استعدادها للتفاوض مع دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن إمدادات الغاز "الإسرائيلي" إلى أوروبا.

ووفقاً لقناة مكان العبرية، اليوم الأحد، أن مسؤولا تركيا رفيع المستوى في مجال الطاقة جاء إلى تل أبيب برسالة أعربت فيها أنقرة عن استعدادها لخوض التفاوض مع تل أبيب حول نقل الغاز "الإسرائيلي" إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأوضح المسؤول التركي، أن بلاده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في "إسرائيل" وتعيين وزير طاقة جديد لبحث الموضوع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرسالة تختلف عن مواقف تركية سابقة مفادها أن أنقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز "إسرائيلية" إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التابعة لتركيا.