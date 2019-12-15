صحيفة: ترامب يدرس إمكانية الإعلان عن صفقة القرن قريبا

ذكرت صحيفة عبرية، أن الإدارة الأمريكية ستقرر خلال الأيام القادمة نشر تفاصيل المشروع الأمريكي المسمى صفقة القرن قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، أو التحفظ على النشر لحين انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يعلن رسميا عن تفاصيل "صفقة القرن" قبل تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة.

يشار إلى أن واشنطن أرجأت الإعلان عن صفقة القران مرات عديدة بحجة الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى للمرة الثالثة على التوالي وسط عدم قدرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة بمفرده عقب النتائج المخيبة التي حظي بها في الجولتين السابقتين.