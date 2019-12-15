إصابة عشرات العمال بالاختناق على بوابة قفين شمال طولكرم

أصيب، صباح اليوم الأحد، 15/12/2019 العشرات من العمال بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أطلقها جنود الاحتلال على البوابة الزراعية المقامة على جدار الضم العنصري غرب بلدة قفين شمال طولكرم.

ولاحقت قوات الاحتلال مجموعة من العمال أثناء توجههم إلى أعمالهم داخل أراضي عام 1948، وسط إطلاقها لقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابات بالاختناق في صفوفهم.

يذكر أن عاملا أصيب برصاص قوات الاحتلال على البوابة ذاتها قبل نحو أسبوع، فيما اصيب آخران يوم أمس على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة نزلة عيسى شمال طولكرم.