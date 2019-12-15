سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 15/12/2019

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 15/12/2019 ، ارتفاعاً متواصل ، والليرة في انهيار متواصل ، حيث يبلغ الدولار مقابل الليرة = 514.97 (SYP) ليرة سورية

تبدأ مؤشرات أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 15 ديسمبر لعام 2019 بالتزايد المتوالي ،وذلك خلال مؤشرات البورصة الإفتتاحية لهذا اليوم والتعاملات الصباحية أيضاً والتي نقدمها لكم من خلال هذا التقرير الإقتصادي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15/12/2019

أصبح الوضع الحالي متردي لجميع المواطنين فلذلك قاموا الكثير من الأشخاص في سحب الأموال من البنوك بسبب الخوف من إنهيار الأزمة ، وبدأ من هنا رجال الأعمال بإيداع الأموال بالعملة الخضراء، ولكن لايزال حتى الآن الإرتفاع يسيطر في سعر الذهب والدولار بجميع أنحاء سوريا.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

1 (USD) دولار أمريكي= 514.97 (SYP) ليرة سورية

(خمسمئة وأربعة عشر ليرة سورية و سبعة وتسعون قرش)

1 ليرة سورية = 0.002 دولار أمريكي

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

سعر الدولار الأمريكي المصرف المركزي للبيع 438 ليرة، للشراء 435، وفي السوق السوداء سعر الشراء 785 ليرة سورية، البيع في السوق السوداء 795 ليرة سورية