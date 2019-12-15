أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في "الليغا"

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين في الجولة السابعة من الدور الأسباني لكرة القدم (الليغا) ليستعيد بها انتصاراته ويرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع خلف برشلونة المتصدر ب 35 نقطة.

حاول لاعبو أتلتيكو مدريد استغلال عاملي الأرض والجمهور وتسجيل هدفا مبكراً في الشوط الأول إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، واستمر الضغط في الشوط الثاني حتى جاءت دقيقة الفصل 67 ويحرز هدف التقدم عبر اللاعب ألفارو موراتا. ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75 عبر اللاعب ساول نيغويز.

ولم يفلح فريق أوساسونا بتسجيل أي من الأهداف ليخرج من المباراة بهزيمة ويتوج أتلتيكو مدريد فائزًا باللقاء.