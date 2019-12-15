طرد سفينة إسرائيلية من المياه القبرصية من قبل البحرية التركية

اعترضت البحرية التركية قبل أسبوعين سفينة إسرائيلية شرق البحر الأبيض المتوسط وطردتها من منطقة بحرية تابعة لجمهورية قبرص، بحسب قناة عبرية.

ووفقاً للقناة العبرية 13، فإن سفن البحرية التركية طاردت سفينة أبحاث إسرائيلية أجرت اختبارات في المياه الاقتصادية القبرصية".

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة للقناة العبرية، إن الحادث "غير العادي" وقع قبل نحو أسبوعين مع سفينة الأبحاث "الإسرائيلية" "بات غاليم"، التابعة لمعهد دراسة البحار والبحيرات لوزارة الطاقة الإسرائيلية، موضحين أنها كانت في مهمة بالمنطقة، وعلى متنها عدد من الباحثين من جامعة بن غوريون مع عالم جيولوجي قبرصي، وعملوا بمشاريع مشتركة بموافقة من الحكومة القبرصية.

وأوضحت القناة أن "سفن البحرية التركية اقتربت من السفينة الإسرائيلية، وتواصل ضباط أتراك مع قبطانها عبر جهاز اللاسلكي، وطلبت البحرية التركية الكشف عن طابع مهمة السفينة الإسرائيلية وعن العمل الذي تقوم به".

وتابعت المصادر أن "الضباط الأتراك وبعد جدال، طالبوا سفينة الأبحاث "الإسرائيلية" بمغادرة المنطقة فورا وعدم الاستمرار بإجراء الأبحاث، ما أجبرها على التوقف عن نشاطها والإبحار إلى منطقة أخرى على الرغم من وجودها في المياه الاقتصادية القبرصية والتي لا تخضع لسيطرة تركيا".