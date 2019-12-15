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25 مصاباً في بيروت في ليلة مظاهرات واشتباكات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:46 - 15 ديسمبر 2019
مظاهرات لبنان مظاهرات لبنان
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أصيب 25 مواطناً في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس السبت، في ظل اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين .

وحاول محتجون دخول “ساحة النجمة” قرب مقر مجلس النواب (البرلمان) وسط بيروت، لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم، ثم وصلت تعزيزات من الجيش.

وقال شهود عيان أن المحتجين انتزعوا الحواجز الحديدية، وحاولوا اقتحام الساحة للاعتصام أمام البرلمان، لكن عناصر الأمن منعتهم وأعادت الحواجز إلى مكانها.

وأضافت أن قوات الأمن أطلقت قنابل مسيلة للدموع، فرد محتجون بانتزاع أحواض مزروعات، ورشقوا العناصر الأمنية بكل ما توفر أمامهم.

وأوضحت أن القنابل أصابت عددا من الأشخاص بحالات إغماء، وبدأ محتجون بترك المكان، بينما بقي آخرون يتناوشون مع القوى الأمنية، التي تطلب منهم العودة إلى “ساحة الشهداء” وسط العاصمة.

 

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