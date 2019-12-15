وزارة الحرب: 57 ألف معاق يتلقون العلاج في مراكز التأهيل

تحتفل دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بيوم الاعتراف بمعاقي الجيش والمصابين الذين أصيبوا جراء الحروب والعمليات العسكرية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن وزارة الحرب الإسرائيلية، نشرت تقريرا عن معطيات المعاقين والمصابين بالجيش، الذين أصيبوا بالحروب.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد معاقي الجيش ، بلغ 57,277 معاق، يتلقون العلاج في مراكز التأهيل، بينهم 590 جندياً يعانون من حالة إعاقة كاملة.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة اعترفت مؤخرا بـ 817 مصاباً من ما تسمى عملية "الجرف الصامد" (عدوان 2014) على غزة، بأنهم معاقي الجيش.

وأشار التقرير، الى أن حوالي 5000 من هؤلاء الجنود المعاقين، تم الاعتراف بهم كمرضى يعانون من الصدمة النفسية، بينهم 588 من الجنود الذين شاركوا في عدوان 2014.