اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 15/12/2019، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة والقدس.

ففي الخليل، اعتقلت الشقيقين هاني وخالد جوابرة من منزلهما في مخيم العروب شمال الخليل، إلى جانب الطفل عمار حناين والأسير السابق عماد الجندي من المخيم.

كما اعتقل جنود الاحتلال، شابا بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين. والأسير السابق اسامة حلاوة من نابلس.

ومن القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال شادي مطور، ومجدي أبو غزالة وعرين الزعانين.