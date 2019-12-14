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اشتية يلتقي وفدًا ألمانيًا ويؤكد عدم اعتقال أي مواطن على خلفية انتمائه السياسي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:13 - 14 ديسمبر 2019
اشتية اشتية
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، انه لم يتم اعتقال أي مواطن على خلفية انتمائه السياسي أو رأيه، مبينًا أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة لكافة المواطنين.

جاء ذلك، عقب استقبال اشتية بمكتبه في رام الله وفدًا من حزب الخضر البرلماني الألماني برئاسة روبرت هابيك، وكريستان جلاكس ممثل ألمانيا في فلسطين.

وقال اشتية، أن حكومته تعمل على تعزيز السياسات والتشريعات الهادفة لحماية المواطنين والصحفيين.

في السياق، أطلع رئيس الوزراء، الوفد الألماني على الجهود المبذولة لضمان عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة في فلسطين.

كما أكد على ضرورة الضغط الدولي على "إسرائيل" للسماح بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، مثلما عقدت في الأعوام 1996 و2005 و2006، خاصة في ظل التوصل الى اتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية لعقد الانتخابات العامة.

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