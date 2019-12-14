وفد الجهاد الإسلامي يلتقي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، الشيخ ماهر حمود، في مكتبه بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وضمّ وفد الجهاد الاسلامي عضو المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام، والقيادي في الحركة الدكتور جميل عليان، وممثل الحركة في لبنان، إحسان عطايا.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما الانتصار الأخير الذي حققته حركة الجهاد الإسلامي، بالتعاون مع فصائل المقاومة، وانتزعت من الاحتلال "الإسرائيلي" مرة أخرى طلب وقف إطلاق النار بعد أن أيقنت أنها لن تستطيع أن تتحمل ردة الفعل على اغتيال البطل المجاهد بهاء أبو العطا.

وتطرّق الشيخ عزام للحديث عن اللقاءات التي حصلت في القاهرة مع حركة "حماس" والمسؤولين المصريين بما يثبّت التعاون لمواجهة المخططات الصهيونية، ويساهم في صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.

وأكد اللقاء على ضرورة التعاون والصف في مواجهة العدو الصهيوني، وصد المؤامرات الأميركية التي تستهدف المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن وغيرها.