برشلونة تتعادل مع ريال سوسيداد في الجولة الـ17 من الليغا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-2 ، خلال مباراة جمعتهما في ملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف فريق سوسيداد فى الدقيقة 62 عن طريق ألكسندر إيزاك.

وتتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني، بفارق الأهداف عن نظيره ريال مدريد، بعد أن تساوى برصيد 34 نقطة

وحققت برشلونة فوزا كبيرًأ على ريال مايوركا بفارق 5 – 2، فيما هزم ريال مدريد نظيره إسبانيول 2 – 0 في الجولة الماضية.

يشار إلى فريق ريال مدريد سيلتقي منافس برشلونة على الصدارة مع فالنسيا غدًا في ملعب "يستايا" ضمن مباريات الجولة 17، في البروفة الأخيرة لمباراة الكلاسيك يوم الأربعاء المقبل.