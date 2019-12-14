ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

هذا ما بحثه وفد حماس خلال لقائه مع الرئيس التركي أردوغان؟

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 20:04 - 14 ديسمبر 2019
صورة خلال اللقاء صورة خلال اللقاء
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

التقى وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة اسماعيل هنية اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وناقشا العديد من القضايا المهمة وخاصة قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة والخارج .

وبحث هنية خلال التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها، ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأطلع الوفد الرئيس التركي، على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء حصارها المتواصل والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار.

وأشاد هنية خلال اللقاء بالمواقف التركية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات