هذا ما بحثه وفد حماس خلال لقائه مع الرئيس التركي أردوغان؟

التقى وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة اسماعيل هنية اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وناقشا العديد من القضايا المهمة وخاصة قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة والخارج .

وبحث هنية خلال التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها، ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأطلع الوفد الرئيس التركي، على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء حصارها المتواصل والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار.

وأشاد هنية خلال اللقاء بالمواقف التركية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.