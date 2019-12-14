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"إسرائيل" تعبر عن فرحتها بفوز حزب جونسون في انتخابات بريطانيا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:31 - 14 ديسمبر 2019
جونسون يخسر غالبيته في البرلمان البريطاني جونسون يخسر غالبيته في البرلمان البريطاني
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عبرت دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت عن فرحتها لفوز الحزب الجمهوري البريطاني برئاسة بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية وخسارة حزب العمل برئاسة جيرمي كوربين.

بنيامين نتنياهو علق على فوز الحزب الجمهوري على تويتر قائلًا: "أرسل التهاني إلى صديقي بوريس جونسون، على فوزه التاريخي وهذا يوم عظيم للشعب البريطاني والصداقة بيننا".

أما رئيس كتلة "أزرق- أبيض" بيني جانتس والمنافس لنتنياهو قال: "نتائج الانتخابات في بريطانيا اخبار سارة لإسرائيل".

وأضاف غانتس: "سنستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية بين بريطانيا وإسرائيل".

وفاز الحزب الجمهوري بـ364 مقعدا في البرلمان البريطاني، فيما تراجع حزب العمال من 262 إلى 203 مقاعد.

ومن الجدير ذكره أن دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهمت حركة حماس بدعم رئيس حزب العمل جيرمي كوربين، إلا أن حماس نفت ذلك مطلقًا.

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