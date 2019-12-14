كم تبلغ نسبة الموازنة المالية لتونس عام 2020؟

بلغت موازنة تونس عام 2020، (47.2 مليار دينار)، أي ما يعادل (15 مليار يورو)، وفق قانون المالية الجديد الذي صادق عليه البرلمان التونسي.

وقالت وسائل اعلامية تونسية، إن قيمة موازنة عام 2020 سجلت ارتفاعا بـ9.5%، مقارنة بموازنة عام 2019، فيما بلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو)، مشيرة إلى أنها تشمل 8.8 مليار دينار قروضا خارجية.

وأضافت أن الموازنة الجديدة تهدف لخفض العجز إلى 3% مقارنة بـ3.5 % في 2019، كما تشمل استقرارا في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي.

الجدير بالذكر أن نسبة الدين بلغت في عام 2018 77% وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1.6 مليار دولار يمتد على 4 سنوات، مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، ويجري سداده اعتبارا من 2020.