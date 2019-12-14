نوع من الخضار يُغني مرضى السكري عن الدواء

ترتفع أعداد مرضى السكري بشكل كبير في كافة أنحاء العالم، الأمر الذي يجعل الحاجة لدواء أكثر فعالية، واحدة من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرون.

ويعتبر اتباع أنظمة غذائية غنية بالخضروات والفاكهة، سلاحًا رادعًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك حسبما ذكر موقع ”ذا هيلث سايت“ الطبي.

ومن هذه الخضروات، الملفوف أو ما يعرف بالكرنب، فهو من الخضروات المهمة لعلاج مرض السكري بشكل طبيعي، كما يعالج أولئك الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

وسيكون للملفوف مفعول السحر لدرجة قد تغنيك عن تناول الدواء؛ نظرًا لتمتعه بالخصائص الفعالة، ودوره البارز في الوصول لنتائج رائعة.

ويتوجب تناول الكرنب كوجبة جانبية 3 مرات في الأسبوع، وإذا كنت لا تفضل تناوله بطريقة الملفوف، يمكنك إضافته إلى الحساء لتعزيز الطعم، أو تحضيره في شكل عصير مع مزجه ببعض الخضروات لإضافة نكهة مختلفة وطعم مميز، وأخيرًا يضاف الكرنب المسلوق إلى طبق السلطة مع إضافة الملح والليمون.