الاحتلال يسمح لـ100 مسيحي لمغادرة القطاع.. ماذا قال المسيحيون؟

سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت لـ100 مسيحي فقط من قطاع غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والأردن للاحتفال بأعياد الميلاد.

ووفقًا لصحيفة هآرتس فإن ما يسمى منسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن، أكد أن دولة الاحتلال سمحت فقط لـ100 مسيحي بمغادرة القطاع، لاسيما كبار السن البالغ أعمارهم 45 عامًا.

يُشار إلى أن الاحتلال سمح لـ100 مسيحي من أصل 951 مسيحي قدموا طلبات للحصول على تصاريح المغادرة لحضور قداس عيد الميلاد ولقاء أسرهم في بيت لحم والقدس.

ويبلغ عدد المسيحيين في غزة نحو 1200 شخص.

ومن الجدير ذكره أن عدد المسيحيين الذين حصل على تصاريح للمغادرة في السنوات السابقة ما بين (300 إلى 500) فلسطيني مسيحي بعضهم غادر إلى الأردن والعشرات منهم إلى بيت لحم والقدس.

هذا العدد القليل دفع المسيحيون للتعبير عن خيبة أملهم في الوصول إلى بيت لحم والقدس لحضور قداس عيد الميلاد.

حيث أكد ناشط مسيحي بأن العدد المسموح لهم بالسفر لن يغادر منهم سوى اعداد قليلة فهم لن يتركوا عوائلهم في غزة ويسافرون بمفردهم.

وكان المسيحيون في غزة يأملون بالسفر والحصول على التصاريح اللازمة.

منظمات إسرائيلية وأعضاء كنيست عرب قدموا توضيحًا للحكومة حول أسباب عدم السمح للمسيحيين بالسفر إلى بيت لحم والقدس والأردن.

واعتبرت المنظمات وأعضاء الكنيست ان ذلك يعد انتهاكًا شديدًا لحرية التنقل وحرية العبادة والحق في الحياة الأسرية.