دعوية الجهاد في الوسطى تكرم كوكبة من حفظة أجزاء من القرآن

نظمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي، في المحافظة الوسطى، اليوم السبت، حفلاً لتكريم كوكبة من حفظة أجزاء من القرآن الكريم، بعنوان "بالقرآن نرتقي"، وذلك تحت رعاية الأمين العام الأخ المجاهد زياد النخالة، وعلى شرف شهداء معركة صيحة الفجر.

وحضر الحفل لفيف من قيادات وكوادر ومناصري حركة الجهاد الإسلامي، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة الوسطى وذوي الحافظين لكتاب الله.

وفي كلمة حركة الجهاد الاسلامي، قال القيادي الشيخ خضر حبيب: إنه لشرف كبير أن نشارك جميعا في هذا الاحتفال وخصوصا أنه يقام على شرف شهداء معركة صيحة الفجر وعلى رأسهم الشهيد القائد بهاء ابو العطا" مبينا أن القرآن هو بمثابة الحياة لهذه الأمة.

وأوضح حبيب أن الصراع مع العدو الصهيوني في هذه المنطقة هو صراع عقائدي.

وتابع بالقول: يكفينا شرفا أن الله جعل فلسطين بوابة الأرض إلى السماء وكانت معراج ومسرى النبي إلى السماوات السبع، والله جعل أرضنا مباركة وذكر هذا الصراع في سورة الإسراء" مشددا على ضرورة التمسك بالقرآن والسنة حتى ننال وعد الله بالنصر لعباده.

وأكد حبيب على ضرورة صقل أبنائنا بتعاليم القرآن وتوسيع مراكز التحفيط ،مهنئا كافة الطلبة المتفوقين والحافظين لكتاب الله، ووصفهم بأنهم الحصن الأخير لهذه الأمة.

من جهته، أكد الاستاذ وليد حلس، مسؤول اللجنة الدعوية بقطاع غزة، أن هذا الحفل، الذي يقام برعاية الأمين العام وعلى شرف الشهداء، جاء تكريما لكل من حفظ كتاب الله ولكل من تشرف بالحصول على السند المتصل الى النبي صلى الله عليه سلم.

وشدد حلس على ضرورة السير على درب الشهداء بالالتزام بدروس القرآن وتعاليم الإسلام.

وقال: شاهدنا تخريج أفواج من جيل العقيدة الذين تصدوا بأجسادهم للعدوان، ودكوا مستوطنات العدو في معركة صيحة الفجر، وهذا تأكيد منا على الاستمرار في تخريج الأفواج والأجيال الحافظة للقرآن ليخرج منهم علماء وخطباء وحفظة يدافعون عن حقوق أبناء شعبهم".

وأوضح حلس أن اللجنة الدعوية ستعمل بكل جد واجتهاد من أجل الاستمرار في مهامها على أكمل وجه، مهنئا كل المتفوقين والمتفوقات وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.

وفي ختام الحفل كرمت اللجنة الدعوية عوائل شهداء معركة صيحة الفجر و حفظة كتاب الله وخريجي الدورات الشرعية والمحفظين .