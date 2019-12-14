محمد صلاح يتألق في ليفربول ويحقق انتصارًا جديدًا على "واتفورد"

حقق لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، انتصارًا جديدًا بعد تسجيله هدفي فوز "الريدز" على ضيفه واتفورد، في الأسبوع الـ17 من الدوري الانجليزي.

وفي الدقيقة الـ38 سجّل محمد صلاح الهدف الأول في المباراة، بعد هجمة مرتدة، إذ استقبل الكرة من زميله السنغالي ساديو ماني، مراوغًا مدافع واتفورد، مسجلًا هدفه بكرة ساقطة في الزاوية البعيدة، ما تسببت بحالة انبهار من قبل حارس المرمي وهو يشاهد الكرة وهي تستقر في مرماه..

كما سجّل النجم صلاح هدفه الشخصي الثاني له والثاني لفريقه وفي الدقيقة 90، بعدما تابع كرة مررها له اللاعب البلجيكي أوريغي وسددها بمهارة في شباك ضيفه "واتفورد".

بذلك، يعزز نادي ليفربول نقاطه في صدارة الدوري الإنجليزي، برفع رصيد نقاطه إلى 49، بفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين لها في الدوري، وهو نادي ليستر سيتي، والذي من المقرر أن يلعب اليوم مع ضيفه "نوريتش سيتي".