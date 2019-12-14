مقتل المواطنة روان أبو هواش يشعل مواقع التواصل في فلسطين

أثارت حادثة مقتل المواطنة روان أبو هواش من مدينة الخليل، على يد طليقها، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقصاص من القاتل، ومستذكرين حادثة الفتاة إسراء غريب التي وقعت قبل أشهر.

وتفاعل النشطاء مع قصة روان، وهي أم لأربعة أطفال، بعد أن أقدم طليقها على استدراجها وقتلها ثم إلقاء جثتها داخل مزرعة نخيل قرب البحر الميت، مشددين على ضرورة تعديل القانون وتحقيق العدالة لمنع تفشي ظاهرة قتل النساء.

وكتبت روان في في آخر منشور لها عبر "فيسبوك": "إلى الذين شَتموني في ظَهر الغيب، وما خلقوا لي أعذارًا طيّبة، إلى الذين حاولوا جاهدين أن يُظهروني بسوء الخُلق ورسموا في مخيلتهم أنني سيئة.."

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة بإيقاع أقصى العقوبات بحق الجاني، مطالبين بتعديل القانون الفلسطيني الذي لا يشكل رادعًا لمثل هذه الجرائم التي ترتكب بحق النساء.

من جهتها، كشفت وحدة العلاقات العامة في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بمدينة الخليل تفاصيل جريمة مقتل روان، مشيرةً إلى أن الجهاز تمكن من كشف ملابسات اختفائها ومقتلها، مؤكدة أن القاتل أقر بجريمته، وإنه أقدم على استدراج الضحية قبل عملية القتل.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقد هدنة بين ذوي الطرفين، فيما قالت العائلة في بيان لها: ”في نفس الوقت ووفقًا للأصول فإننا نعلن جاهزيتنا لكل حق وواجب تجاه إخواننا وأبناء عمومتنا أبناء المرحوم إبراهيم أبو هواش، ولن نكون إلا يدًا واحدة ضد الجريمة والمجرم مع كل الأخيار والمخلصين من أبناء مجتمعنا وشعبنا“.