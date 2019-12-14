محكمة تًصدر حكمها الهنائي على الرئيس المعزول عمر البشير

أصدرت محكمة سودانية اليوم السبت، حكمها النهائي على الرئيس المعزول عمر البشير، بالسجن 10 سنوات بتهمة الفساد المالي.

وخضع البشير لـ9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته عقب الإطاحة به من السلطة.

وتعهدت القوات المسلحة في السودان في بيان لها بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته المجيدة في ذكراها الأولى، مؤكدة في الوقت نفسه مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة.

وعزل الرئيس عمر البشير في الاحتجاجات السودانية التي بدأت بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد.

وفي 11 أبريل 2019 أعلن الجيش السوادني خلع الرئيس عمر البشير عن السلطة وبدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإقامة انتخابات لنقل السلطة.