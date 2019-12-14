جدول امتحانات الترم الاول 2020 في الإسكندرية

اعتمدت محافظة الإسكندرية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية، بحيث تبدأ الامتحانات للتعليم الفني في الثامن والعشرين من ديسمبر الجارى. للاستعلام عن الجداول اضغط هنــا

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلى أن الامتحانات تبدأ للصفين الثالث والرابع الابتدائي في الثلاثين من نفس الشهر.

وستكون امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية تبدأ في التاسع من يناير المقبل ، على أن تختتم الامتحانات بالشهادة الإعدادية في السادس عشر من يناير وتنتهي في الثالث والعشرين من نفس الشهر.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية والتي تبدأ في الحادي عشر من يناير 2020 على أن يكون امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية والصف الأول الثانوي بالفترة المسائية.

من جهته، قال يوسف الديب وكيل الوزارة إن تعليم الإسكندرية استعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول.

واكد أن تعليمات صدرت بحيث لا تبث الامتحانات أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، وكذلك التأكيد على دور الموجه المقيم ومتابعته لسير العملية الامتحانية ووضوح ورقة الأسئلة وتوزيع الملاحظين وتقدير الدرجات وعمليات الرصد بكنترولات المدارس