34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة والقبض على 170 مطلوبًا

ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن نحو 34 ألف مواطنًا وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت 170 مطلوبا للقضاء والنيابة.

وقالت في بيان لها، اليوم السبت أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (17040) شخصا، وبلغ عدد المسافرين القادمين (17035) شخصا، مشيرة إلى أن حركة السفر متوسطة .

وأضافت، أنه تم التنسيق لـ (13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، لافتة أن الاحتلال أعاد (14) مواطنًا بحجة أسباب أمنية .

وأوضحت إدارة الشرطة، أن حركة السفر هذا الاسبوع مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الأحد حتى الخميس، مشيرة إلى حركة السفر تتوقف يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا.

ولفتت أن دوام يوم السبت يكون من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين.