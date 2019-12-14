المزيني: سنفرض معادلات جديدة إن لم يزول الحصار عن غزة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة المزيني، أن الحركة لن تتردد في فرض معادلات جديدة إن لم يزول الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة.

وقال المزيني خلال احتفال مركزي عقدته الحركة بذكرى انطلاقتها 32 وسط مدينة غزة: "إن حماس تؤكد على ضرورة لم الشمل الفلسطيني وإعادة اللحمة وقدمت عشرات التنازلات من أجل استعادة الوحدة.

وكشف المزيني أن حركته انتهت من تشكيل اللجنة التحضيرية للانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن الحركة جاهزة للاحتكام للشارع الفلسطيني من خلال انتخابات شاملة.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق، من أمام منزل مؤسسها الشيخ الشهيد أحمد ياسين في حي الصبرة وسط مدينة غزة، عن انطلاق فعاليات ذكرى انطلاقتها في كافة أرجاء الوطن وخارجه.

وقالت الحركة: "الفعاليات تأتي استمرارا لنهج الجهاد ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها أطلقت شعار "بحد السيف بددنا الزيف" عليها، تأكيدا واستمرارا لمسيرة شعبنا الجهادية ومقاومة الباسلة في كل المواقع والميادين.