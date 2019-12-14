"الأوقاف" تحدد موعد سفر أولى رحلات العمرة من قطاع غزة

من المقرر أن تنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية لهذا الموسم يوم غد الأحد عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، إلى مطار القاهرة الدولي. وفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب.

وقال وكيل الوزارة حسام ابو الرب في بيان صحفي اليوم السبت، إنه سيتم المعتمرين من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مشيرًا إلى أن هذا الفوج يتكون من قرابة 650 معتمرا.

وأضاف أبو الرب أن كافة الترتيبات المتعلقة بسكنهم تم تجهيزها سواء من الحافلات التي ستنقلهم إلى المعبر، أو الحافلات التي ستنقلهم إلى مطار القاهرة، إضافة للخطوط الجوية المصرية.

وأكد على جاهزية الفنادق التي تم التعاقد معها من خلال مكاتب وشركات الحج والعمرة بالقطاع، عبر جمعية اصحاب مكاتب الحج والعمرة، مثمنًا الدور المصري على التسهيلات والحرص على تمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من تأدية العمرة والسفر من معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.

وأشار أبو الرب أن هناك برنامج منظم لسفر الأفواج المتبقية خلال الأسابيع القادمة .