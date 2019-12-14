"أحمد زهران" في حال خطر الشديد في يومه الـ83 للإضراب مكبّل بالسرير

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأن الأسير أحمد زهران يواصل إضرابه لليوم (83) على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وهو يقبع في مستشفى "كابلان" مكبّلاً بالسّرير، وفقد من وزنه أكثر من (30 كغم)، ووضعه الصحّي مستقر.

وأوضحت هيئة الأسرى عقب زيارة محاميها له في المستشفى؛ أن سلطات الاحتلال لم تقترح حلولاً جدّية على الأسير زهران لإنهاء قضيته، علماً أنها كانت قد نقلته إلى المستشفى بعد تعرّضه لتدهور خطير على وضعه الصّحي وتوقفه عن تناول الماء وسقوطه أرضاً بسبب ضعف حالته قبل عدّة أيام.

وأشارت هيئة الأسرى، إلى أن الأسير زهران كان قد شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد نكث الاحتلال بوعده بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، والذي استمر لمدة (39) يوماً، وانتهى في شهر تموز/ يوليو الماضي.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.