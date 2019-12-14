تفاصيل مقتل سعودي في مصر

تعرض مواطن سعودي في مصر للقتل، بعد ذهابه إلى القاهرة لإجراء زراعة أسنان، حيث اقتحم أشخاص شقته ووجهوا له عدة طعنات قاتلة.

وكشفت وزارة الداخلية بمصر، تفاصيل الجريمة، موضحة أنه تم العثور على جثة راجح الحارثي سعودي الجنسية 25 سنة مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه.

وتبين من مناظرة الجثة وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن ووجود آثار خنق حول الرقبة وسلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية .

كما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن القتيل راجح الحارثي حضر إلى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى وسابقة إبلاغ المكتب اعتزامه المغادرة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم تحديد مرتكبي الواقعة عامل "سن 22 مُقيم مركز سنورس بالفيوم" وعاطل "سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة".

وأقر المتهمان بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة يومى 7 و8 ديسمبر الجارى.

وقاما بتخدير المغدور عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بافتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير.