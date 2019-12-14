ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ألوية الناصر تهنئ القسام بانطلاقتهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:20 - 14 ديسمبر 2019
ألوية الناصر صلاح الدين ألوية الناصر صلاح الدين
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

هنأت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، كتائب الشهيد عز الدين القسام بمناسبة انطلاقتهم المباركة والتي تمر ذكراها اليوم .

وقالت ألوية الناصر في برقية التهنئة " إننا نهنئ إخوة العقيدة والدم والسلاح في كتائب القسام بمناسبة انطلاقتهم الـ 32 المباركة".

وأكدت أن القسام تُعد أحد  أركان المقاومة الفلسطينية وقدمت نموذجاً فريدا ً من القادة العسكريين والأمنيين الذين ساهموا بشكل كبير في تسجيل الانتصارات ضد العدو الصهيوني في مختلف الميادين .

وأوضحت الألوية، أن لها تاريخ كبير من العمل العسكري المشترك مع كتائب القسام وتربطها علاقة إخوة ودم مع قيادة الكتائب مؤكدةً أنها ستبقى دائماً جنباً إلى جنب مع كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية حتى النصر والتحرير.

الأكثر مشاهدة

متعلقات