ألوية الناصر تهنئ القسام بانطلاقتهم

هنأت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، كتائب الشهيد عز الدين القسام بمناسبة انطلاقتهم المباركة والتي تمر ذكراها اليوم .

وقالت ألوية الناصر في برقية التهنئة " إننا نهنئ إخوة العقيدة والدم والسلاح في كتائب القسام بمناسبة انطلاقتهم الـ 32 المباركة".

وأكدت أن القسام تُعد أحد أركان المقاومة الفلسطينية وقدمت نموذجاً فريدا ً من القادة العسكريين والأمنيين الذين ساهموا بشكل كبير في تسجيل الانتصارات ضد العدو الصهيوني في مختلف الميادين .

وأوضحت الألوية، أن لها تاريخ كبير من العمل العسكري المشترك مع كتائب القسام وتربطها علاقة إخوة ودم مع قيادة الكتائب مؤكدةً أنها ستبقى دائماً جنباً إلى جنب مع كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية حتى النصر والتحرير.