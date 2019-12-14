الهباش يُحذر من محاولات استفزاز المشاعر الدينية

حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، من خطورة تبعات استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لدولة فلسطين، ومحاولات استفزاز المشاعر الدينية.

وأكد الهباش، أن التهديد والخطر الذي يمثله الاحتلال ومحاولات استفزاز المشاعر الدينية من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك لن تقف عند حدود فلسطين، وإنما تهدد العالم واستقرار الشعوب.

جاءت تصريحاته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الـ32 لمسلمي أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، المنعقد في مدينة ساوباولو البرازيلية، بعنوان "المواطنة...الحقوق والواجبات"، بتنظيم من مركز الدعوة الاسلامية في البرازيل، وبحضور شخصيات دينية، وعلماء، ومفكرين، وسفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى البرازيل.

واعتبر الهباش، أن الظلم والخطر الواقع على شعبنا لا يخصه وحده، وإنما يخص الإنسانية جمعاء.

وأشار إلى ضرورة أن تقوم الإنسانية بواجبها تجاه شعبنا، حتى يتخلص من ظلم الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وليتمتع بحق المواطنة الكاملة في وطنه بكل حرية وكرامة أسوة بشعوب العالم.

وأوضح، أن الحديث عن المواطنة والشعور بها يحتاج إلى وطن حر ومستقر دون احتلال وظلم واعتداء على الشيوخ والنساء والاطفال، واستيلاء على الأراضي، وطرد أصحابها، وتشتيتهم في بقاع الأرض، وهو الأمر الذي يعاني منه شعبنا منذ صدور "إعلان بلفور" المشؤوم، بإقامة دولة للاحتلال على أنقاض دولة فلسطين .

وقال: شعبنا الفلسطيني لا يبحث عن التعاطف معه، وإنما يسعى ومعه كل الشعوب الحرة لإنهاء الظلم والاحتلال ليعيش بحرية وسلام، وأن الجميع يتحمل المسؤولية التاريخية اذا استمر هذا الظلم.