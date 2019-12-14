من هو محمد شياع السوداني مرشح رئاسة الحكومة العراقية

أفادت مصادر عراقية، بأن هناك شبه توافق بين الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، إلا أن متظاهري ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد رفضوا ترشح السوداني معتبرين ذلك استخفافاً بمطالب الشارع وحراكه المستمر منذ شهرين.

محمد شياع السوداني، سياسي عراقي، شغل منصب وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق (2014 - إلى 2017) ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016.

وشغل لفترة منصب ووزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014، تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى2010.

ولد السوداني في مدينة بغداد عام 1970 متزوج ولديه أربعة أولاد حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.

عند بلوغه العاشرة من عمره في عام 1980 قام نظام صدام حسين بإعدام والده وخمسة من افراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية المحظور في حينها.

وشارك في انتفاضة عام 1991 وبسبب الظروف والمضايقات الامنية انتقل للسكن في بغداد لمدة ثلاث سنين لحين إكمال دراسته الجامعية.

عيّن في عام 1997 في مديرية زراعة ميسان حيث أوكلت اليه مسئوليات منها مسؤول زراعة ناحية كميت وعلي الشرقي وقسم الإنتاج النباتي والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 نصّب السوداني منسقاً بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة، وفي العام 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وأكبر مدنها.

وانتخب بعدها السوداني عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005 وأعيد انتخابه في عام 2009.