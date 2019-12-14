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إيران تبدي استعدادها لتبادل جميع المحتجزين مع أمريكا دفعة واحدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:32 - 14 ديسمبر 2019
السجين الإيراني بعد الإفراج عنه بصحبة وزير خارجية إيران جواد ظريف. السجين الإيراني بعد الإفراج عنه بصحبة وزير خارجية إيران جواد ظريف.
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أعربت "إيران" اليوم السبت 14/12/2019، عن استعدادها لتبادل جميع الرهائن المحتجزين لديها في الولايات المتحدة.

جاء ذلك، خلال حديث لعباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي في تبريز.

وقال موسوي: "بعد الإفراج عن السجين الإيراني في الولايات المتحدة، عرض السيد ظريف في تغريدة له نقل الرهائن".

وأضاف: "نحن مستعدون لمبادلة جميع المحتجزين الذين لدينا في الولايات المتحدة في حزمة واحدة والآن الكرة في الملعب الأمريكي".

وفي 7 ديسمبر الماضي أتمت إيران والولايات المتحدة صفقة لتبادل سجينين، حيث أنه بموجب الصفقة، أفرجت طهران عن باحث أمريكي صيني الأصل مدان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة التي أطلقت سراح عالم إيراني.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر لإيران بعد إتمام الصفقة التي وصفها بأنها "منصفة للغاية". وأشار إلى أن الصفقة تشير إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران".

 

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