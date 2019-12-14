"الجهاد" تهنئ "حماس" بانطلاقتها وتؤكد أنها ستبقى شريكتها في خندق المقاومة

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للانطلاقة، التي قدمت خلالها ثلة من مؤسسيها وقادتها شهداء وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين.

وأعربت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، عن ثقتها أن حركة حماس التي كانت ولا زالت نبراساً في الجهاد والمقاومة، وقدمت خيرة رجالها وقادتها وأبنائها خلال مسيرة طويلة من الثبات والصمود، ستبقى هذه الحركة شريكاً أساسياً في خندق المقاومة ومواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأكدت على وحدة الصف في مواجهة الاحتلال، وعلى الشراكة الاستراتيجية في مشروع المقاومة والجهاد.

وقالت حركة الجهاد:"نعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وشهداءنا وأسرانا وجرحانا وأبناء أمتنا جميعا، ألا نحيد عن طريق الجهاد حتى العودة والتحرير بإذن الله".

وأضافت الحركة:"سنواصل العمل مع أشقائنا في حركة حماس إلى جانب كل القوى الوطنية من أجل حماية القضية الفلسطينية والتصدي لكل مخططات العدو ولكل الصفقات المشبوهة ولمشاريع التطبيع والتصفية".

يشار إلى أن اليوم تصادف ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ32.