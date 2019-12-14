شاهد: هدف محمد صلاح الأخير من زاوية نادرة

نشر نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو للهدف الأخير الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح في شباك ريد بول سالزبرغ النمساوي بدوري أبطال أوروبا.

صلاح الذي راوغ حارس المرمى بعيدا نحو زاوية الملعب، وضع الكرة بيمناه (القدم الضعيفة لديه)، بكل دقة.

ونشر ليفربول الهدف من زوايا نادرة لم تعرض في البث الرسمي لدوري أبطال أوروبا.

وساهم صلاح في فوز فريقه بهدفين نظيفين، وتأهله إلى دور ثمن النهائي في انتظار القرعة الاثنين المقبل.

ويعد ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في آخر نسخة، أحد أبرز المرشحين للحفاظ على لقبه، إضافة إلى كونه متصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقاط كبير عن منافسيه.