الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 14/12/2019

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في الارتفاع في دمشق إلى 685 ليرة سورية عند الشراء اليوم السبت 14/12/2019.

أما عند البيع فلقد وصل سعر الدولار إلى 795 ليرة سورية، وهذا ما آل إليه الوضع في السوق السوداء، أما بالنسبة للبنك المركزي فلقد وصل سعر الدولار في سوريا إلى 435 عند الشراء، أما في البيع وصل سعر الدولار إلى 438 ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم ، وفقا للمدن السورية :

دولار في دمشق 785 ليرة شراء، 795 ليرة مبيع.

الدولار في منبج : ارتفع الدولار إلى770 ليرة شراء 7800 ليرة مبيع.

الدولار في الرقة: 760 ليرة شراء، 770 ليرة مبيع.

الدولار في القامشلي: 765 ليرة شراء 775 ليرة مبيع.

شمال غرب سوريا فقد سجل الدولار في سرمدا، بريف إدلب 740 ليرة شراء، 750 ليرة مبيع.

إدلب 745 ليرة شراء، 755 ليرة مبيع.

انخفض الدولار في كل من حلب (785 – 795) ليرة شراء