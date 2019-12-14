رئيس باكستان عمران خان سيزور السعودية للوساطة مع ايران

قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، :"إن رئيس وزراء بلاده عمران خان، سيزور السعودية اليوم السبت، لإجراء مباحثات لخفض التوتر بين المملكة وإيران.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، الجمعة، ان خان سيزور الرياض، وستكون الزيارة الرابعة لهذا العام 2019، وسيبحث رئيس الوزراء مع قيادة المملكة خفض التوتر القائم بين الرياض وطهران، من اجل التوصل لتفاهمات بين الجانين.

وأكد ان باكستان تبذل جهود خالصة في دور الوساطة بين السعودية وايران، موضحًا ان زيارة خان مهدتها محادثات اجراها مسؤولون آخرون للمملكة، بينهم، وزير الخارجية ومدير وكالة الاستخبارات.

يشار إلى ان باكستان تلعب دورًا مهمًا في الوساطة بين الرياض وطهران، خاصة بعد الهجوم على منشأتين لشركة أرامكو النفطية، في 14 سبتمبر، وذلك بطلب من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لخان للتدخل من أجل خفض التوتر.