تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 14/12/2019، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية.

ونوهت الإدارة إلى السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق عند سوق الزوايدة في المحافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح.

وطالبت الشرطة، من السائقين المحافظة على السرعات وترك مسافة أمان كافية.

وقالت، إنه سيتم إغلاق كلي لشارع عمر المختار من مفترق السرايا حتى مفترق فلسطين لوجود مسيرة جماهيرية في المكان، ظهر اليوم.

وأضافت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت المرور، بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وأفادت شرطة المرور، أنه سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط.