الاحتلال ينتهي من إنشاء المقر المسؤول عن إدخال عمال غزة للأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن ما يسمى بدائرة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، انهت إنشاء المقر الرئيس المسؤول عن إدخال آلاف العمال من قطاع غزة، للعمل في الداخل المحتل.

وبحسب موقع واللا العبري، فأنه سيتم إخال 5 آلاف عامل من القطاع، للعمل في قطاعي الزراعة والبناء، مشيرًا إلى أن كل عامل سيتقاضى حافز بما لا يقل عن 7000 شيكل شهريًا.

وذكر الموقع، أنّه دائرة التنسيق أشرفت على الانتهاء من المقر، بناءً على توصية من المستوى الأمني.

وأوضح، انه الخطة تهدف لإدخال حوالي 35 مليون شيكل شهريًا لغزة، ويعادل ربع مليار شيكل في السنة، لافتًا إلى ان الخطة ستدخل تحسينات إلى اقتصاد القطاع.

وأشار موقع واللا، إلى أنّ موضوع العمال يتطلب قرارًا حكوميًا بشأن القضية، في حين يؤيد جيش الاحتلال الفكرة من أجل تحقيق الهدوء.

وفي المقابل، يعارض جهاز الشاباك دخول العمال الفلسطينيين، بدعوى أسباب أمنية، فيما قدم الجهاز اقتراحًا بديلاً بزيادة حصة التجار من غزة.