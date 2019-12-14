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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:14 - 14 ديسمبر 2019
أسعر العملات أسعر العملات
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تحافظ أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 14/12/2019 على أسعارها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 14/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8500 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1050 يورو/ دينار

بیع

3.4900 دولار/ شيكل

4.9250 دينار / شيكل

3.8900 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1250 يورو/ دينار

 

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