خطر النوم في النهار

توصل علماء إلى استنتاج يفيد، بأن النوم في النهار، أوالغفوة أكثر من تسع ساعات في الليل معرضون للإصابة بجلطة دماغية.

وكدت مصادر بأن العلماء أجروا تجربة استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار. و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم. وقد ظهر أن هؤلاء أصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلا ونهارا ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

ويذكر أن دراسة قد دحضت الوهم الشائع، بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع.

ووفقا لها، قد يصبح النوم لفترة أطول في أيام العطل، سببا للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.