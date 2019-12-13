الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل اليوم الجمعة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الثالثة.

علن سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح أن الرئيس عباس سيبحث مع السيسي اخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالاضافة الى ملف إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها مطلبًا واستحقاقًا أساسيًا لتمتين الوضع الفلسطيني الداخلي.

كا اشار اللوح الى أن الرئيس سيلبي دعوة السيسي بالمشاركة للعام الثالث على التوالي في منتدى شباب العالم يأتي إيمانًا بأهمية هذا الحدث على المستوى الدولي والذي يكرس دور مصر كدولة محورية وذات تأثير استراتيجي بعيد المدى.

و تنطلق غدا السبت أعمال المنتدى برعاية الرئيس المصري، وبحضور 5 آلاف شاب وشابة يمثلون مختلف دول العالم، لمناقشة آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع الطاقة بين دول المتوسط وغيرها من القضايا، وسيضم المنتدى هذا العام نحو 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، ستعرض أعمالها طوال فترة المنتدى.