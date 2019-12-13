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حذرت من اطلاق النار في المناسبات

النيابة العامة توقف أربعة مشاركين بحادثة اطلاق نار في مناسبة اجتماعية برفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:06 - 13 ديسمبر 2019
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أكدت النيابة العامة عن استمرار الجهود لملاحقة كل من يحاول مخالفة القانون وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والفلتان، وذلك في إطار صلاحياتها القانونية وسياساتها النابعة من منطلق الحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي.

وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه انها تتابع باهتمام واقعة إطلاق النار في مدينة رفح قبل عدة أيام في مناسبة اجتماعية، وقامت بإصدار ثلاث عشرة مذكرة قبض للمشتبه فيهم بإطلاق النار، وكذلك إصدار مذكرات تفتيش وتحري، لضبط وتحريز الأسلحة المستخدمة، بالتعاون مع قيادة الشرطة وإدارة المباحث العامة.

وأشارت النيابة أنه جرى توقيف أربعة من المشاركين في الواقعة واتهامهم بتهمة حيازة اسلحة نارية بدون ترخيص، وتهمة استخدام اسلحة نارية في مناسبة غير مشروعة، وتهمة اطلاق النار داخل حدود المدينة، بالإضافة إلى تحريز ثلاث أسلحة نارية، وستستمر الإجراءات لحين توقيف كافة المخالفين في الواقعة الراهنة وأي وقائع أخرى دون تهاون أو تساهل.

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