سي اي ايه يعطي 30 يوماً مهلة للكشف عن أسماء المتورطين في جريمة القتل

منح الكونجرس الأمريكي المخابرات الأمريكية 30 يوماً للكشف عن أسماء قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفيما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولاً عن قتله.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم "قانون صلاحيات الدفاع الوطني" الذي مرره مجلس النواب بغالبية كبيرة يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يصادق عليها مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل قبل أن يوقعها الرئيس دونالد ترامب.

وفي المفاوضات التي رافقت النقاش على الميزانية هناك بنود تشترط بمعاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي وأصر البيت الأبيض على تجريد القانون منها بالإضافة إلى بنود أخرى تدعو لوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن صهر الرئيس جارد كوشنر قام بالمفاوضات نيابة عن البيت الأبيض وأصر على حذف البنود العقابية المتعلقة بالسعودية. إلا أن النسخة النهائية من القانون احتفظت باللغة التي تطالب مدير الأمن القومي تحديد المسؤولين عن جريمة قتل وتقطيع الصحافي جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي بالقنصلية السعودية بإسطنبول، وخلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.