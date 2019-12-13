نمر سومطري يفترس مزارعاً ويقتله

افترس نمراً سومطرياً نادراً مزارعاً وقتله في مقاطعة سومطرة جنوبي اندونيسيا في ثالث هجوم دموي لنمر في المنطقة خلال أسابيع قليلة.

وقال هاسيبوان، رئيس وكالة حماية الطبيعة التي تديرها الدولة في المقاطعة، إن مستدي بن مسبور 50 عاما، تعرض للهجوم أثناء قيامه بطحن حبوب القهوة مع مزارع آخر في حقلهما بحي لاهات أمس الخميس.

ويذكر أن الحادث هو ثالث هجوم دموي لنمر في المنطقة منذ 17 تشرين ثان/ نوفمبر عندما قتل مزارع قهوة آخر، وفقا لما أفاد به هاسيبوان.

ونمور سومطرة هي سلالة النمور الوحيدة المتبقية في إندونيسيا بعد انقراض نمور بالي وجاوة قبل سنوات.