جماعة أنصار الله تعلن عن إسقاط طائرة سعودية في جازان

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اسقاطها طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي في منطقة جازان على الحدود السعودية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجيش الحوثي، أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة "لدول العدوان"، شرق جبل الإم بي سي في منطقة جازان.

وأكد المتحدث أن "هناك تطويرا مستمرا لقدراتنا الدفاعية من أجل حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".

ويعد إسقاط طائرة الاستطلاع في جازان اليوم، الثاني من نوعه هذ الأسبوع، حيث أعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي عن إسقاط طائرة تجسسية في منطقة نجران.

يشار إلى أن منذ خمسة اعوام تقود السعودية تحالفاً عربياً ضد جماعة أنصار الله في اليمن، ولكنها لم تتمكن من السيطرة عليهم، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين من قبل الطائرات السعودية.