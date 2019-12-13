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فوز عبد المجيد تبون بالرئاسة الجزائرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:57 - 13 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، اليوم الجمعة، فوز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية من الدور الأول بحصوله على 58.15% من أصوات الناخبين التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.

وجاء في المرتبة الثانية بعد تبون المرشح عن حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 بالمئة، فيما حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس بنسبة 10.55 بالمئة، متبوعا بمرشح "التجمع الوطني الديمقراطي"، عز الدين ميهوبي بـ 7.26 بالمئة، وأخيرا مرشح "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6.66 بالمئة.

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