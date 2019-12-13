حماد: سنقطع اليد التي ستزعزع أمن غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد: إن حركة حماس ستقطع اليد التي تسول لها نفسها زعزعة أمن واستقرار غزة، مضيفاً أن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة ستكشف فصلًا جديدًا من فصول المعركة مع الاحتلال وعندها سيعلم العدو أنه كان يلهث خلف السراب.

وتابع حماد في كلمة له خلال مهرجان شمال قطاع غزة، الجمعة في ذكرى انطلاقتها الـ 32: " أن القسام سيكشف خلال الأيام المقبلة تفاصيل جديدة حول عملية "حد السيف" ، وجنود الاحتلال لن يروا النور إلا بعد أن يراه أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ".

وأشار، إلى أن كتائب القسام حفرت جذورها بشبكات الأنفاق العميقة تحت الأرض وأطلقت طائراتها المسيرة التي حلقت في سماء فلسطين وأبحرت بضفادعها البشرية لتكون كابوسا لمغتصبات الاحتلال وخطت بدماء قادتها الصواريخ وما خفي أعظم .

وشدد على أن حماس ستبقى مشعل العز والفخار حتى يأذن الله بمعركة وعد الآخرة لتحرير فلسطين، مؤكدًا، أن حماس صنعت تحولات استراتيجية في مسيرة القضية الفلسطينية وهي تسير اليوم بخطى ثابتة نحو التحرير وتراكم القوة حتى يندحر الاحتلال.

وأكد حماد، على جهوزية حماس الكاملة للانتخابات، وأنها ستعزز العمل المشترك مع جميع الفصائل من خلال غرفة العمليات المشتركة ووجه حماد، التحية لرماة الحجارة ومطلقي الصواريخ ولكتائب القسام التي جعلت من الصفر أخطر الأرقام ولغرفة العمليات المشتركة التي أغاظت الأعداء، مشيرًا إلى أن شعبنا المقاوم لقن العدو دروساً قاسية.